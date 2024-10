Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 ottobre: rassegna stampa

La vittoria di Bucci contro Orlando alle elezioni regionali in Liguria, con il 48,8% dei voti. L'inchiesta hacker e dossieraggio, con il sequestro dell'archivio. Le elezioni in Georgia e le proteste contro presunte violazioni elettorali. L'annuncio di Volkswagen sulla chiusura di tre fabbriche. Questi i principali temi presenti sulle prima pagine dei quotidiani, oggi in edicola