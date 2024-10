I fatti risalgono all'8 luglio, quando il paziente è stato ricoverato alla clinica San Carlo di Paderno Dugnano per l'intervento chirurgico programmato di rimozione della neoplasia. Nella fase di preparazione all'anestesia sarebbe stata però lesionata un'arteria, causando danni irreparabili. L'uomo ha denunciato per lesioni colpose gravissime l'anestesista ed eventuali altri medici della clinica

Ha dell'incredibile la vicenda in cui è incappato, lo scorso mese di luglio, un malcapitato paziente della clinica San Carlo di Paderno Dugnano, nel Milanese. Il 69enne, originario di Seveso, era stato ricoverato per essere operato a causa di un tumore alla prostata, ma ha finito col perdere un braccio a seguito dell'anestesia. L'uomo ha denunciato per lesioni colpose gravissime l'anestesista ed eventuali altri medici della clinica. In base a quanto riferito in un esposto alla Procura di Monza, i fatti contestati risalgono all'8 luglio, quando il paziente sarebbe stato ricoverato per l'intervento chirurgico programmato di rimozione della neoplasia.