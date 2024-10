Omicidio Sara Centelleghe, oggi l'interrogatorio del presunto killer

Atteso oggi davanti al gip di Bergamo, Badhan avrebbe inferto alla vittima non una decina di colpi di forbice al viso e all'addome, come inizialmente era stato ipotizzato, ma una trentina. Per questo, il pm titolare del caso, Giampiero Golluccio, starebbe valutando anche l'aggravante della crudeltà

È previsto questa mattina l'interrogatorio di Jashan Deep Badhan, il 19enne di origini indiane arrestato con l'accusa di aver ucciso Sara Centelleghe, 18 anni, a Costa Volpino (Bergamo). Secondo quanto emerge, Badhan, che è atteso oggi davanti al gip di Bergamo, avrebbe inferto alla vittima non una decina di colpi di forbice al viso e all'addome, come inizialmente era stato ipotizzato, ma una trentina. Per questo, il pm titolare del caso, Giampiero Golluccio, starebbe valutando anche l'aggravante della crudeltà.

L'arresto di Badhan

Ieri, il 19enne è stato accompagnato dal carcere in ospedale per curare le ferite alla mano destra che si era provocato durante l'aggressione alla vittima. Proprio la mano ferita aveva insospettito i carabinieri che, sabato mattina, lo avevano convocato in caserma, inizialmente come testimone. Badhan, che abita nello stesso complesso, doveva incontrare un'amica di Sara Centelleghe, la ragazza di 17 anni che la notte dell'omicidio si trovava a casa della vittima. Il 19enne era quindi passato attraverso i box per raggiungere l'appartamento. Nel frattempo, il pm ha incaricato il medico legale per l'autopsia, ma la data non è ancora stata fissata.