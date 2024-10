Caso di meningite a Latina, giovane calciatore ricoverato: è grave

Il 27enne ora sedato, intubato e sottoposto a una terapia antibiotica per combattere l'infezione, è arrivato in ospedale venerdì pomeriggio ancora cosciente ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie

È ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da venerdì scorso. Il ragazzo di 27 anni, che vive e gioca a calcio nel capoluogo, è stato colpito da una meningite batterica che ha attaccato il sistema nervoso centrale. Il giovane, ora sedato, intubato e sottoposto a una terapia antibiotica per combattere l'infezione, è arrivato in ospedale ancora cosciente ma le sue condizioni sono apparse subito molto serie.