Benevento, 16enne morto per una meningite batterica fulminante

La febbre e i primi sospetti

approfondimento

Meningite batterica, caso sospetto in Valdarno: avviata profilassi

Per il decesso del sedicenne, quella della meningite era fin da subito tra le ipotesi più accreditate. Il sindaco Michele Iapozzuto aveva emesso subito un'ordinanza per invitare i contatti stretti del ragazzo a sottoporsi ad una profilassi antibiotica dal loro medico curante. Contemporaneamente anche la Asl di Benevento aveva predisposto la necessaria profilassi antibiotica per i medici ed il personale sanitario dell'ospedale "San Pio", dove il giovane studente era stato ricoverato per una febbre altissima. Una febbre che lo ha portato al decesso nella notte tra giovedì e venerdì scorso. A colpire il giovane è stata una delle forme più gravi di meningite. Secondo quanto riporta Il Mattino, la percentuale di mortalità in questi casi oscilla tra il 10 e il 15%, ma per gli adolescenti è leggermente più elevata. Sono simili le percentuali per questo tipo di meningite tra chi subisce invece delle forme gravi disabilità permanenti.