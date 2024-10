13enne precipitata da balcone, la famiglia: “Al pm certificati medici"

Chat e screenshot

"In questa fase non faccio dichiarazioni – ha detto l'avvocato Ettore Maini, difensore del 15enne indagato -. L'unica cosa che mi sento di dire è che mi è dispiaciuto leggere notizie che sembrano esprimere già giudizi di responsabilità e colpevolezza. È un problema sociale, ma credo che, a maggior ragione in questa vicenda che coinvolge minorenni debba valere il principio giuridico della presunzione di innocenza". La madre e la sorella non possono accettare che Aurora sia morta suicida o per un fatale incidente: la ragazzina non aveva mai dato segni di questo tipo e anzi, stava facendo programmi sul futuro. Viktoria, la sorella maggiore, si è espressa pubblicamente sui social, accusando apertamente il ragazzo di essere responsabile della morte di Aurora. “Non starò mai in silenzio”, ha dichiarato. Secondo la ragazza, Aurora aveva paura di lui: le chat e gli screenshot conservati sarebbero pieni di messaggi in cui raccontava di essere spaventata e oppressa. Secondo la madre, l’ossessione del 15enne per la figlia era nota: “L’ultima volta l’ha picchiata tre giorni prima della sua morte” ha raccontato. Aurora aveva anche segnalato il comportamento del ragazzo ai servizi sociali, definendolo "ossessivo e geloso".