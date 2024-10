Tredicenne morta, madre: aveva parlato del fidanzato a servizi sociali

Proseguono le indagini sulla morte della giovane caduta dal balcone di un appartamento venerdì scorso. Intanto, in attesa dell’autopsia, è stato indagato il fidanzato 15enne, che era con lei al momento della caduta. La famiglia della ragazza non crede al suicidio e parla di comportamenti ossessivi e gelosi da parte del giovane ascolta articolo

Pochi giorni prima di morire, in seguito a una caduta da un balcone a Piacenza, la ragazza di 13 anni avrebbe parlato con i servizi sociali. È una delle informazioni riferite ai carabinieri dalla madre della giovane, morta la mattina del 25 ottobre nella città emiliana. Secondo quanto riferito dalla madre, la figlia aveva infatti segnalato ai servizi sociali il comportamento del fidanzato, che era diventando ossessivo e geloso rendendole molto difficile interrompere la relazione. In attesa dell'autopsia, il fidanzato 15enne è stato indagato, senza misure cautelari. La 13enne è caduta dell'ottavo piano del palazzo dove viveva finendo su un terrazzo situato al terzo piano, con un volo di circa 8-10 metri. Nei prossimi giorni la famiglia, assistita dall'avvocato Lorenza Dordoni, potrebbe presentare una denuncia agli inquirenti per ricostruire altri presunti episodi subiti dalla ragazza. "Verrà organizzata da me personalmente una fiaccolata in nome suo e di tutti i femminicidi che succedono ogni giorno", ha scritto su Instagram la sorella 22enne della ragazza. L'iniziativa, dice, avverrà dopo i funerali, che ancora non sono stati fissati. In un altro messaggio la ragazza chiede "verità" e "giustizia".

La famiglia della ragazza "La mamma e i familiari non credono assolutamente all'ipotesi di suicidio così come non credono assolutamente all'ipotesi di caduta accidentale. La ricostruzione dei fatti è affidata ovviamente al sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Bologna unitamente al nucleo investigativo dei carabinieri, che da quando si è verificato il fatto, dalla mattinata di venerdì, stanno lavorando alacremente, senza trascurare alcun particolare", spiega l'avvocata Lorenza Dordoni, difensore della madre della 13enne. "Dirimente sarà per la ricostruzione della dinamica l'esito della perizia autoptica, per cui verrà conferito l'incarico ad un medico legale dell'istituto di Pavia. Unitamente alle testimonianze raccolte, ai rilievi fatti dai carabinieri, si arriverà alla ricostruzione della dinamica di questo tristissimo evento". Prosegue Dordoni. approfondimento Piacenza, 13enne morta dopo caduta dal tetto: indagato il fidanzato

Le dichiarazioni del fidanzato "Il ragazzo è sotto choc, da quando ha fatto ritorno a casa non parla con nessuno". È quanto hanno riferito al quotidiano piacentino Libertà i familiari del 15enne indagato per l'omicidio della fidanzata. Il quotidiano aggiunge che i familiari hanno riferito di un ragazzo affranto dal dolore. Nell'interrogatorio, al termine del quale è stato rilasciato, avrebbe negato ogni responsabilità, dicendo che la ragazza, che si trovava con lui sul balcone, è caduta da sola. È stato lo stesso quindicenne a chiedere aiuto ai vicini, che poi hanno chiamato il 118. L'autopsia sul corpo della giovane è fissata per domani, lunedì 28 ottobre. Proprio in vista dell'autopsia, come atto dovuto e a sua tutela, il ragazzo è stato iscritto nel registro degli indagati e ha ricevuto un avviso di garanzia per omicidio volontario.