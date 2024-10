Treviso, colf butta materasso: all'interno 50mila euro di risparmi

Un’anziana di Montebelluna ha rischiato di perdere i risparmi di una vita, nascosti in un materasso che la collaboratrice domestica aveva inavvertitamente portato in discarica. Grazie all’intervento tempestivo di carabinieri e volontari, il materasso è stato recuperato con il contenuto intatto

Disavventura a lieto fine per un’ anziana di Montebelluna, nel Trevigiano, che ha visto (quasi) sfumare in un attimo i risparmi di una vita intera. Per anni la donna aveva conservato gioielli di famiglia, denaro contante e carte di credito, per un valore complessivo vicino ai 50mila euro, all'interno di un vecchio materasso riposto in garage. Tuttavia, quella che sembrava una scelta prudente ha portato a un inatteso colpo di scena, quando, senza saperlo, la collaboratrice domestica ha portato il materasso in discarica. Lo riporta il Messaggero .

Il vecchio materasso in garage



La vicenda risale al 26 ottobre. La collaboratrice domestica si era recata a casa della donna per le pulizie nell'abitazione. L'anziana, a causa di problemi di salute, si trovava in un'altra stanza e non poteva supervisionare il lavoro. Nel frattempo la colf, trovando in garage un vecchio materasso ormai logoro, ha pensato fosse da buttare e senza consultare la proprietaria ha deciso di smaltirlo presso il centro di raccolta rifiuti.

La scoperta e il ritrovamento



Nel tardo pomeriggio, l'anziana ha notato l'assenza del materasso e, presa dal panico, ha avvisato la figlia: "Il materasso è sparito! L'hanno buttato via e dentro c'erano soldi e gioielli!”. La figlia ha subito contattato i carabinieri di Montebelluna. In pochi minuti, una squadra composta da carabinieri, operatori dell’azienda di smistamento e volontari della Protezione civile ha avviato le ricerche presso il centro di raccolta.

Dopo circa un’ora di ricerche, il materasso è stato rintracciato nel cassone degli ingombranti, con il suo prezioso contenuto intatto. La figlia, sollevata, ha ringraziato calorosamente carabinieri e volontari per la loro prontezza.



