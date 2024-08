Anziana persa per 4 giorni nei boschi a Varese, "Beveva acqua piovana"

L'88enne Giuseppina Bardelli era andata per funghi insieme al figlio 57enne in località Forcora. I due si erano momentaneamente separati, prendendo sentieri diversi. A un certo punto però la donna avrebbe avuto un capogiro ed è scivolata tra le felci, finendo in una zona non facilmente accessibile

Stava cercando funghi nel bosco e si è persa ed è sopravvissuta 4 giorni riparandosi sotto un faggio e bevendo acqua piovana. La protagonista di questa storia è Giuseppina Bardelli, un’anziana di 88 anni scomparsa lo scorso 21 agosto e ritrovata viva domenica quando ormai le speranze di un lieto fine erano ridotte al minimo. Giuseppina era andata per funghi insieme al figlio 57enne in località Forcora. I due si erano momentaneamente separati, prendendo sentieri diversi. A un certo punto però la donna avrebbe avuto un capogiro ed è scivolata tra le felci, finendo in una zona non facilmente accessibile. Ferita e spaesata l'anziana non è più riuscita a tornare indietro. Ormai si pensava al peggio, ma Giuseppina era viva. Intorno alle 11 di domenica la donna è stata sentita da alcuni volontari gridare aiuto ed è stata rintracciata in una zona impervia nella zona di Monterecchio, in provincia di Varese.