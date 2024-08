Uomo di 82 anni annegato davanti alla moglie nel lago di Favogna

L'allarme è stato lanciato da alcuni bagnanti che non l'hanno visto riemergere dalle acque. Si indaga sulle cause della scomparsa

Un tragico episodio si è verificato ieri sul lago di Favogna, situato su un altipiano sopra Magrè sulla Strada del Vino, dove ha perso la vita tra le acque un 82enne, Ugo De Bonis, originario di San Candido. L’uomo, una vita dedicata all’insegnamento e allo sport, era noto anche per una sua recente antologia poetica che raccoglieva settant’anni di scritti, dal 1950 al 2020. L'uomo, dalle informazioni che si hanno al momento, si trovava assieme alla moglie quando, ad un certo punto, durante una nuotata si sarebbe sentito male e non è più riemerso. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Magrè, Favogna, Termeno, Cortaccia ed Egna – paese nel quale risiedeva proprio De Bonis – oltre al nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e al soccorso acquatico. Le ricerche sono durate un paio d’ore prima che il corpo dell’uomo venisse recuperato. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato al tragico annegamento, con le forze dell’ordine che stanno ancora indagando per ricostruire l’accaduto.