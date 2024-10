Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 ottobre: la rassegna stampa

L'inchiesta sull’hackeraggio delle banche dati in Italia è al centro di tutti i quotidiani di oggi: migliaia le informazioni prelevate dalle banche dati strategiche nazionali. Spazio al Medio Oriente dopo il raid israeliano in Iran con Teheran che però dice che non risponderà evitando l’escalation. In Italia due femminicidi in 24 ore: la 19enne Sara nella Bergamasca e la 13enne Aurora a Piacenza. Indagati rispettivamente l’amico vicino di casa e il fidanzato. Oggi alle 18 il Derby d'Italia tra Inter e Juve