Camorra, latitante Luigi Belvedere arrestato in Colombia

Era latitante da quattro anni. Luigi Belvedere, broker casertano specializzato nell'importazione illecita di cocaina, è stato arrestato a Medellìn, in Colombia. In fuga da dicembre 2020, Belvedere era inserito nell’elenco dei latitanti pericolosi del ministero dell’Interno, destinatario di un provvedimento di carcerazione definitivo per espiare la pena di 18 anni, nove mesi e 20 giorni di reclusione. Ma su di lui grava anche un'altra misura cautelare sempre per il reato di traffico internazionale di stupefacenti.