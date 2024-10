Torino, madre denuncia il figlio dopo rapina: "È tossicodipendente"

A Germagnano, nel torinese, una donna 60enne in pensione ha deciso di denunciare suo figlio, 33 anni e tossicodipendente, dopo che quest’ultimo le ha detto “che avrebbe rapinato la tabaccheria vicino alla stazione” per poi passare ai fatti.

"Dai mamma, aiutami a grattare"

Nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, l’ex operaia ha raccontato le difficoltà attraversate nel rapporto col figlio (“Viviamo in un incubo da 15 anni, gli ultimi 3 sono stati i peggiori”), in passato già finito in carcere. “Ma al massimo per tre giorni. Ora ci rimarrà più a lungo. Si è bardato di tutto punto per coprire i tatuaggi, ha smontato le targhe e si è messo un berretto in testa. Si è seduto al tavolo e mi ha detto ‘Dai mamma, aiutami a grattare’”.

Secondo quanto raccontato dalla madre, quella mattina il figlio si sarebbe dovuto recare al Sert. Poi, dopo aver annunciato di voler andare a rapinare la tabaccheria “Le Kikke”, la donna avrebbe tentato di fermarlo, senza successo. “È uscito alle 7.18 e dopo 20 minuti è tornato con una borsa frigo piena di Gratta&Vinci e una mazzetta di banconote”. Sarebbero circa 400 i tagliandi rubati al rivenditore, insieme a un migliaio di euro.