Pordenone, madre denuncia figlio per violenza sessuale su una 18enne

Una donna ha denunciato il proprio figlio, un 29enne colombiano, per lo stupro di una 18enne avvenuto a Pordenone nella notte tra l'8 e il 9 giugno scorso. La coraggiosa decisione è nata da una serie di sospetti e prove che la donna ha raccolto e consegnato ai Carabinieri, in seguito diventati determinanti per le indagini e l'arresto del giovane.

La prova irrefutabile

Nei giorni successivi, la notizia dello stupro è stata diffusa dai media locali. La donna, leggendo le descrizioni dell'aggressione e la data in cui era avvenuta, ha avuto un presentimento terribile: poteva essere stato suo figlio. Mossa da una profonda preoccupazione per la vittima e da un forte senso di giustizia, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri. "Sono una donna, sono una madre e sono preoccupata", ha dichiarato la donna ai Carabinieri. "Sono una persona rispettabile e proprio per questo temo che mio figlio sia coinvolto nella violenza sessuale di cui ho letto sul giornale". Ha quindi consegnato agli investigatori le foto degli abiti macchiati di fucsia, un colorante indelebile usato come spray antiaggressione. Questo elemento si è rivelato la chiave decisiva per incastrare il giovane.