Trovata morta la donna scomparsa a Pontedera, un arresto

Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa da giorni a Pontedera (Pisa), è stata trovata morta nel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di Stato ha anche arrestato un uomo ritenuto responsabile dell'omicidio. Il corpo della 54enne, scomparsa dall'11 ottobre, è stato trovato in un'abitazione. Sul posto oltre agli inquirenti anche il magistrato che coordina l'inchiesta.

Le indagini

Per il delitto di Flavia Mello Agonigi è stato arrestato un italiano di 34 anni. Le indagini coordinate dalla procura pisana, spiega una nota della procuratrice Teresa Angela Camelio, "hanno consentito di localizzare l'auto in uso a Flavia Mello Agonigi regolarmente parcheggiato e chiuso in località Sant'ermo, nel Comune di Cascina Terme Lari" e subito dopo gli agenti della squadra mobile e del commissariato di Pontedera hanno individuato anche l'abitazione dove è stato trovato il corpo della vittima. Il 34enne è "residente nello stesso comune ed è stato accompagnato in questura a Pisa dove è stato sottoposto a fermo giudiziario in quanto sospettato di omicidio".