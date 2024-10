Lite familiare, donna uccisa a coltellate in Brianza

A compiere l'aggressione sarebbe stato un parente. L'uomo, 62 anni, cognato della vittima, è stato accompagnato in caserma dove è stato arrestato ed accusato anche di tentato omicidio per aver ferito la nipote di 28 anni

Una donna di 63 anni ha perso la vita dopo esser stata colpita a morte da un coltello nel condominio dove abitava, a Nova Milanese, in provincia di Monza Brianza. Il decesso è stato dichiarato in ospedale dove la donna era arrivata in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del reparto operativo di Monza. A compiere l'aggressione sarebbe stato un parente durante una lite familiare. L'uomo, 62 anni, cognato della vittima, è stato accompagnato in caserma dove è stato arrestato ed accusato anche di tentato omicidio per aver ferito la nipote di 28 anni.

La ricostruzione della vicenda

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato il posteggio di un'auto della nipote 28enne in un posto sbagliato a far scattare la lite poi degenerata nell'aggressione mortale. L'uomo arrestato avrebbe prima aggredito la giovane colpendola non in modo grave e poi avrebbe rivolto la sua rabbia contro la madre della ragazza e sua cognata non lasciandole scampo. Stando a quanto emerso, comunque, esistevano già della conflittualità pregresse tra le persone coinvolte. Il coltello usato è stato sequestrato per essere analizzato.