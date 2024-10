Maltempo in Emilia Romagna, i video delle città allagate

Dopo gli allagamenti e i nubifragi di domenica, continua l'allerta rossa in Emilia Romagna per il transito della piena del Po nel ferrarese. In tutta la regione, si contano ancora i danni per l'emergenza di questi giorni: le immagini più significative

Inondazioni e piogge continuano a mettere in difficoltà l’Emilia-Romagna, mentre prosegue la conta dei danni da parte dei cittadini, di cui circa tremila sfollati. Dopo il nubifragio che ha colpito Bologna domenica 20 ottobre, martedì è il giorno dell’allerta rossa per il transito della piena dei fiumi nel ferrarese.

Allerta rossa nel ferrarese per la piena del Po

Già dalla serata di lunedì, in seguito all’ordinanza di evacuazione emessa dal sindaco di Ferrara, Alan Fabbri, per sette nuclei familiari e quattro attività in prossimità dell’argine del Po, molte persone hanno lasciato la zona. Proprio in quel tratto, il corso d’acqua ha superato la soglia rossa, con il livello idrometrico arrivato fino a 2.5 metri.

Gli agenti del Corpo Terre Estensi, oltre a vigilare sulla golena, sono intervenuti in alcuni punti critici, anche "per allontanare alcune persone pronte a fare selfie con il fiume in piena sullo sfondo", rende noto l'Assessorato. "Tra questi, due inglesi in bicicletta avevano pensato di scendere in un sentiero diretto nella golena colma di Pontelagoscuro, al fine di effettuare autoscatti, col rischio di finire in acqua".