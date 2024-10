Cocaina rosa, è boom tra minorenni a Roma

Le indagini della Polizia di Stato hanno svelato un fiorente mercato di questa nuova sostanza nei quartieri nord di Roma, come Parioli e Salario-Trieste. I clienti che fanno uso di questa nuova sostanza sembrano essere soprattutto giovani e giovanissimi. Un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro ascolta articolo

Viene genericamente chiamata “cocaina rosa” per via del suo colore ottenuto aggiungendo un colorante alimentare, anche se con la più comune polvere bianca ha poco a che fare: si tratta, invece, di feniletilamina di laboratorio (2C-B), una nuova sostanza di laboratorio che, pur sniffata come la cocaina, ha effetti molto più potenti e pericolosi. È una droga per consumatori facoltosi: un grammo può arrivare a costare fino a 400 euro (contro i 100-120 al grammo della vecchia striscia bianca). Per costo e caratteristiche sta diventando un pericoloso status symbol.

Un fenomeno in crescita nei quartieri più esclusivi della Capitale Le indagini della Polizia di Stato hanno svelato un fiorente mercato della cocaina rosa nei quartieri nord di Roma, come Parioli e Salario-Trieste. I clienti che fanno uso di questa nuova sostanza sembrano essere giovani e giovanissimi, spesso minorenni. Nelle ultime operazioni, condotte dal primo dirigente della Polizia di Stato, Tiziana Lorenzo, del commissariato Salario-Parioli, è stato poi scoperto un nuovo "metodo" creativo per consegnare la droga a domicilio, magari in occasione di cene o feste: la cocaina viene nascosta in lampade di sale, insospettabili contenitori dove possono entrare fino a 500 grammi di sostanza alla volta. Sorprendentemente, tra i consumatori di cocaina rosa non si trovano solo giovani, ma anche persone anziane. La cocaina rosa sembra attrarre soprattutto coloro che cercano una nuova esperienza, vista anche la sua associazione con feste e ambienti glamour. Per questo motivo, gli agenti in borghese hanno intensificato i controlli intorno a bar e discoteche di queste zone, cercando di monitorare il fenomeno e contrastarlo alla radice.

"Effetti devastanti" Secondo Antonio Bolognese, responsabile scientifico della Commissione per lo studio e la prevenzione delle dipendenze dell'Ordine dei Medici di Roma, la cocaina rosa "è una delle sostanze più utilizzate in questo momento e ha degli effetti devastanti. La sua precoce attività sul cervello crea immediatamente una sensazione di 'piacere' che si elimina altrettanto velocemente, ma come tutte le sostanze stupefacenti può portare a dipendenza e stati psicotici". Da tempo l'OMCeO Roma, tramite l'Associazione Ets Osservatorio sulle Dipendenze, presieduta dallo psichiatra Alessandro Vento, componente della Commissione, grazie al contributo di Fondazione Roma, sta portando avanti, nelle scuole e nei centri sportivi della Capitale, una campagna per sensibilizzare sui rischi delle dipendenze.