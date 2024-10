Chi era Moussa Diarra, il migrante ucciso a Verona da un poliziotto

Il 26enne era in regola

Diarra "era in regola con il permesso di soggiorno". Lo ha detto, in una conferenza stampa in municipio, l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi, che nella mattina di lunedì ha anche incontrato la questore Rosaria Amato. Diarra Moussa si era visto respingere la richiesta di asilo come rifugiato. "È un immigrato regolare, stava lavorando, aveva un percorso di integrazione avviato. Bisogna capire cosa abbia fatto di lui una persona aggressiva in quel modo quella tragica mattina", ha detto Zivelonghi parlando del 26enne maliano. “È un fatto drammatico - ha aggiunto - che credo segnerà anche la vita del poliziotto". I consiglieri di minoranza in Comune hanno sollecitato l'assessora a dimettersi. "Chi chiede le mie dimissioni - ha replicato - si dimostra quello che è, anche il ministro Salvini ha dato l'esempio banalizzando una vicenda così tragica. Sul fronte della sicurezza possiamo dire che l'apparato ha reagito: c'è stata un'aggressione e la reazione c'è stata. Chiediamoci caso mai perché il poliziotto aveva solo quello strumento e perché si è visto costretto a reagire in quel modo".