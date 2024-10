Verona, aggredisce agenti con coltello: uomo ucciso da poliziotto

A quanto si apprende l’uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che, intorno alle 5 di questa mattina, stavano constatando un incidente automobilistico. Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, dove in stato di alterazione ha danneggiato dapprima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello scalo

Un uomo di nazionalità straniera è stato ucciso con un colpo di pistola da un poliziotto dopo che, nella stazione di Porta Nuova, si era scagliato contro gli agenti armato di un coltello. L'identificazione della vittima è ancora in corso. Le fonti investigative hanno escluso che l'accaduto possa essere ricondotto ad una matrice terroristica.

Indagini in corso

A quanto si apprende l’uomo avrebbe dapprima aggredito dei vigili urbani che, intorno alle 5 di questa mattina, stavano constatando un incidente automobilistico. Successivamente avrebbe raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova dove, in stato di alterazione, ha danneggiato dapprima la biglietteria, poi la tabaccheria e infine anche alcune vetture in sosta nel parcheggio dello scalo. Dopo essersi dileguato, l'uomo si è ripresentato intorno alle 7 alla stazione ferroviaria e qui è stato intercettato da una pattuglia di Polizia che ha tentato di fermarlo per l'identificazione. A quel punto l’uomo avrebbe aggredito gli agenti armato di coltello e uno dei poliziotti, dopo aver sparato alcuni colpi, lo ha ferito mortalmente.