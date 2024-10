Trentino, fungaiolo ferito da un orso: al via procedura per abbatterlo

Il 33enne è stato ferito improvvisamente alla schiena e alle braccia. L'uomo è riuscito a salvarsi ed è tornato a piedi fino al paese più vicino da dove è stato dato l'allarme. Partita la procedura per abbattere l'animale ascolta articolo

Un uomo di 33 anni che da solo stava andando a funghi, improvvisamente si è sentito aggredire alle spalle. Caduto a terra, l'orso si è rivolto verso di lui colpendolo ripetutamente con le zampe e ferendolo alla schiena e alle braccia prima di allontanarsi. L'uomo è tornato a piedi fino al paese più vicino da dove è stato dato l'allarme. I reperti genetici lasciati sui vestiti hanno portato all'identificazione del carnivoro al fine di procedere alla rimozione, come previsto dal Piano d'Azione interregionale per la conservazione dell'Orso bruno sulle Alpi centro-orientali (PACOBACE) per gli orsi pericolosi, informa la Provincia.

L’aggressione L’aggressione è avvenuta ieri pomeriggio nei boschi di Bleggio Superiore in località Rango, in Trentino. A poca distanza, a Dro, lo scorso luglio un turista francese è stato aggredito da un plantigrado, mentre stava correndo nei boschi. Dalle tracce del Dna sui vestiti si è risalito al genere di animale: si trattava dell'orsa Kj1 che poi è stata abbattuta il 30 luglio in esecuzione al decreto firmato dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti. La stessa procedura ora è prevista anche per l'orso che ha ferito il fungaiolo. approfondimento Alaska, Fat Bear Week inzia in ritardo perché orso ha ucciso un rivale