Si sono aperte ufficialmente le votazioni per la Fat Bear Cup di quest'anno, anche se in ritardo. È una competizione giunta alla sua decima edizione, un modo giocoso di trasformare un fatto assolutamente naturale, ovvero l'ingrassamento degli orsi prima del letargo invernale, in una competizione online che appassiona centinaia di migliaia di persone: nel 2022 il fenomeno è diventato virale tanto che, per eleggere il "Fat Bear" dell'anno, hanno votato più di un milione di fan. Quest'anno, però, un imprevisto ha rallentato l'inizio della coppa: la morte di una orsa, Bear 402, tra le favorite dagli appassionati che avevano già cominciato a puntare su di lei, uccisa da un rivale.

"I parchi nazionali come Katmai proteggono non solo le meraviglie della natura, ma anche la dura realtà - ha detto al The Guardian un portavoce del parco, Matt Johnson -. Ogni orso visto nelle webcam è in competizione con gli altri per sopravvivere".