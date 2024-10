Secondo uno studio del centro Iccsai Transport and Sustainable Mobility dell’Università di Bergamo, per la fine del 2024 i passeggeri in transito negli aeroporti italiani potrebbero sfiorare i 220 milioni. Se così fosse e se venisse mantenuta la tendenza dei primi otto mesi (lasso di tempo analizzato dallo studio) si raggiungerebbe un nuovo record, superando quello di 200 milioni registrato soltanto lo scorso anno. Se in Paesi come Francia e Germania il settore del trasporto aereo ha visto un calo, a favore invece di quello ferroviario, la tendenza italiana sembra andare in direzione opposta.