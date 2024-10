Nasce "Destinazione Napoli", il nuovo brand DMO della città

È stato presentato al “TTG Travel Experience” di Rimini, una delle più importanti fiere internazionali del turismo in Italia che riunisce professionisti del settore turistico come tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, hotel e destinazioni turistiche, per discutere di nuove tendenze, innovazioni e opportunità nel mondo del viaggio. Si tratta del nuovo brand "Destinazione Napoli", uno strumento strategico che fa parte dei DMO (Destination Management Organization).

Cos'è Destinazione Napoli

Il Comune di Napoli ha deciso di adottare un DMO (ovvero organizzazioni o enti responsabili della gestione e promozione di una destinazione turistica). Il loro obiettivo principale è ottimizzare le risorse di una destinazione per attirare visitatori e sostenere lo sviluppo economico locale attraverso il turismo. Non solo, il nuovo brand aiuterà nella progettazione, realizzazione e gestione dei servizi tipici per la città di Napoli, nonché, in ottica strategica e integrata, delle azioni di marketing, promozione, digitalizzazione e sviluppo di prodotti necessari alla valorizzazione della destinazione turistica.

“Con questa iniziativa anche una Capitale come Napoli, vero gigante nell’immaginario e nel desiderio dei turisti italiani e sempre più anche stranieri, si dota di una organizzazione di destinazione che si muove su standard mondiali” ha dichiarato il project leader Stefano Landi.