Teramo, bimba dimenticata sullo scuolabus. Ritrovata dopo 5 ore

E' successo ieri a Morro d'Oro. A dare l'allarme la madre che non ha trovato la piccola di 3 anni all'uscita da scuola. Gli insegnanti, hanno confermato di non averla vista in classe e subito è stato lanciato l’allarme. La bambina è poi stata ritrovata alcune ore dopo in lacrime ancora a bordo del pullman parcheggiato in un deposito, in buone condizioni di salute

L'allarme e poi il ritrovamento

La piccola, come detto, è stata ritrovata dopo alcune ore nella rimessa delle corriere. Ad accorgersi che la piccola non si trovasse è stata la madre, che, all’uscita da scuola, non ha visto la figlia. Gli insegnanti, come segnala anche "La Repubblica", hanno confermato di non averla vista in classe. Subito è stato lanciato l’allarme che ha fatto scattare le ricerche. La bambina è poi stata ritrovata cinque ore dopo in lacrime ancora a bordo del pullman parcheggiato in un deposito, in buone condizioni di salute. Condotta presso l'ospedale di Giulianova per accertamenti, è stata sottoposta a controlli che hanno confermato il suo buono stato di salute, nonostante la paura.