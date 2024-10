Le prime pagine dei quotidiani di oggi 14 ottobre: la rassegna stampa

Aperture quasi per intero dedicate all'ultimatum di Netanyahu all'Onu e alla tensione sempre più alta tra Israele e Italia. Ennesima irruzione di Tel Aviv in una base Unifil in Libano, con Meloni che definisce "inaccettabile" la richiesta di ritiro avanzata dal premier israeliano. Si torna a parlare del brutale omicidio di Rozzano, con nuove ricostruzioni dell'accaduto, mentre l'impresa di Sinner, che a Shanghai ha conquistato il suo terzo Masters 1000, trova spazio non soltanto sulle prime dei quotidiani sportivi