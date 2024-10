Netturbino sfruttava somiglianza con attore, condannato per stupri

Le accuse

Stando all'impianto accusatorio, il netturbino 60enne tra il settembre 2022 e il gennaio 2023 avrebbe adescato le vittime attraverso 6 account social facendo leva sulla sua presunta somiglianza con l'attore hollywoodiano Keanu Reeves. Dopo averle sedotte, le avrebbe frequentate e in episodi distinti, secondo la procura di Viterbo, avrebbe somministrato alle tre donne, una di Mazzano Romano, una di Alatri e una di Capranica, "sostanze narcotiche o comunque psicoattive" e poi le avrebbe indotte a "compiere e subire atti sessuali". Due di loro sarebbero state anche filmate a loro insaputa. Manuali, che ha respinto le accuse di violenza sostenendo che i rapporti erano consenzienti, subito dopo gli incontri avrebbe anche diffuso dei video su una chat che condivideva con due suoi amici. “Non è una sentenza giusta. La verità uscirà fuori", ha dichiarato Manuali fuori dalla procura di Viterbo. E ha aggiunto: "Sono in mano ai miei avvocati, lo so che non ho fatto quello di cui sono accusato”.