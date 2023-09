Ubaldo Manuali, la vita sul web del netturbino arrestato a Roma

I tanti hobby

Come scrive il Corriere della Sera, l’uomo condivideva spesso frasi associate a personaggi dello spettacolo, da attori a cantanti. Ubaldi in particolare amava enfatizzare la sua somiglianza con l’attore Keanu Reeves. Poi ci sono le foto da tifoso della Roma e da cattolico. Manuali si fotografava spesso con la croce cristiana al collo, in chiesa e davanti al presepe. E ancora altre passioni: dal pianoforte, fino ai cavalli.

Le accuse

Ai poliziotti una donna ha raccontato di aver conosciuto sui social il soggetto arrestato e che, dopo una breve frequentazione, lo aveva invitato a casa per una serata romantica. Il giorno dopo, però, la donna si era resa conto di essere stata drogata e violentata, così come poi accertato in seguito agli approfondimenti sanitari. Gli investigatori sono riusciti a individuare l'uomo e nel corso di una perquisizione hanno sequestrato una confezione di farmaco sedativo ipnotico e lo smartphone. Sul cellulare sono state trovate immagini di tre diverse donne inermi mentre subivano violenze sessuali. Il netturbino è stato rintracciato dalle forze dell'ordine a Roma, nel quartiere Casilino, a casa di una nuova compagna.