Centri migranti Albania, partita nave della Marina con il primo gruppo

È partita dall’Italia una nave con il primo gruppo di migranti destinati ai nuovi centri di accoglienza in Albania. I migranti sono saliti a bordo della nave Libra della Marina Militare che li porterà dall’altro lato dell’Adriatico. Sulle persone da trasferire, soccorse in mare, è stato fatto un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: provenienza da Paesi sicuri, maschi, non vulnerabili. È il ministero dell'Interno a curare l'iniziativa e proprio nei giorni scorsi il ministro Piantedosi aveva annunciato l'avvio della sperimentazione. La scorsa settimana sono diventati operativi i centri di Schengjin e Gjiader che dovranno accogliere i migranti trasferiti.