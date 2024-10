Giornate Fai d'Autunno 2024 in Sicilia, i luoghi aperti da visitare

Sabato 12 e domenica 13 ottobre è in programma la tredicesima edizione delle Giornate Fai d'Autunno, un evento ormai consolidato che celebra il patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal Fondo per l’ambiente italiano. In Sicilia sono circa 40 le aperture straordinarie che permetteranno ai visitatori di esplorare luoghi d'interesse culturale, storico e naturalistico. Tra questi, figurano spazi poco noti o solitamente non accessibili, resi fruibili grazie all'impegno dei volontari delle nove delegazioni del Fai Sicilia. Ecco i luoghi che apriranno le porte in Sicilia