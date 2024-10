Giornate Fai d'Autunno 2024 in Lombardia, i luoghi aperti da visitare

In Lombardia saranno aperti oltre 120 beni tra cui Palazzo Melzi d'Eril, Palazzo Lombardia e la Piscina Cozzi a Milano, oltre al Palazzo Comunale di Monza e il Castello di Valverde a Bergamo. Ecco alcune delle visite da non perdere

Le Giornate Fai d’Autunno 2024 segnano l’arrivo di un weekend imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia. Anche in Lombardia, numerosi luoghi aprono le loro porte il 12 e 13 ottobre, offrendo l’opportunità di visitare beni spesso inaccessibili. L’evento, giunto alla sua tredicesima edizione, è uno dei principali appuntamenti dedicati alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico italiano, organizzato dal Fai – Fondo per l’Ambiente Italiano.

Aprono le porte oltre 120 beni



Tra gli oltre 120 beni aperti in più di 40 comuni della Lombardia, molti sono i luoghi di grande fascino storico e culturale. In particolare, tra i luoghi accessibili nel capoluogo troviamo la Piscina Cozzi, Palazzo Melzi d’Eril e Palazzo Lombardia. In giro per la Lombardia sono invece da segnalare il Palazzo Comunale a Monza, il Castello di Valverde a Bergamo e la Caserma Goito a Brescia. Ecco, nel dettaglio, alcune delle visite da non perdere in Lombardia.



Cosa vedere a Milano e provincia



Palazzo Melzi d’Eril - Fondazione Cariplo. Questo palazzo settecentesco ospita una parte della collezione d’arte della Fondazione Cariplo, tra cui opere di Giambattista Tiepolo e Achille Funi. Le visite sono disponibili sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30.

Palazzo Lombardia. La sede della Giunta Regionale sarà aperta solo sabato 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:30. I visitatori potranno salire al Belvedere al 39° piano per godere di una vista spettacolare su Milano.

Palazzo Cusani. Questo palazzo barocco e neoclassico aprirà le sue porte sabato e domenica dalle 9.30 alle 18:00. Le visite sono disponibili ogni 45 minuti.

Piscina Cozzi. Sarà possibile visitare i sotterranei e gli spazi solitamente inaccessibili. Le visite sono programmate per sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, con turni ogni 30 minuti.

Rifugio Antiaereo di Piazza Grandi. Sarà possibile scoprire la storia della Milano della Seconda Guerra Mondiale, visitando questo rifugio sotterraneo. Sarà aperto sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, con turni di visita ogni 40 minuti​.

Cosa vedere a Como e provincia



Gigi & Cristina Winery a Maslianico. Sarà visitabile solo domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 17:00, con turni di visita ogni 30 minuti.





Sarà visitabile solo domenica 13 ottobre dalle 10:00 alle 17:00, con turni di visita ogni 30 minuti. Villa Amalia a Erba. Situata in Piazza San Giovanni Battista della Salle, 2, Villa Amalia sarà aperta sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00, con turni di visita ogni 30 minuti. Non è necessaria la prenotazione.



Cosa vedere a Monza e Brianza



Palazzo Comunale di Monza. Sarà possibile visitare l’edificio sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:00. Non è necessaria la prenotazione​.

Giardini di Villa Paveri Fontana. Villa Paveri Fontana, con i suoi giardini all’inglese, sarà aperta solo sabato 12 ottobre dalle 10:00 alle 18:30, con turni di visita ogni 60 minuti. Non è richiesta la prenotazione.



Cosa vedere a Bergamo e provincia

Castello di Valverde. Questo castello affacciato sulla Città Alta di Bergamo sarà aperto sabato dalle 14:00 alle 18:00 e domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, con turni di visita ogni 20 minuti. Non è richiesta la prenotazione.

Cortile e giardino di Palazzo Tirloni-Moriggia a Covo. Aprirà i suoi spazi per i visitatori sabato dalle 14:00 alle 18:30 e domenica dalle 9:00 alle 18:30, con turni di visita ogni 30 minuti​.

Cosa vedere a Brescia e provincia

Spazio C.A.R.M.E. Un’ex chiesa trasformata in un centro d'arte visiva e performativa. Sarà aperta sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:30, con turni ogni 30 minuti. Non è richiesta la prenotazione​.

Caserma Goito. Aperta per visite guidate sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00. Ogni visita dura 45 minuti.

Cosa vedere a Lecco e provincia

I giardini di villa Luisa, a Limonta, apriranno le porte sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:00, con turni di visita ogni 30 minuti. Non è richiesta la prenotazione​.

Cosa vedere a Lodi



Chiesa di Santa Maria Maddalena. Una chiesa barocca di grande fascino, con altari in marmi policromi e affreschi del XVIII secolo. Sarà visitabile sabato e domenica dalle 10:00 alle 17:30.

Cosa vedere a Cremona



Palazzo Vescovile. Il Palazzo Vescovile di Cremona, con le sue antiche sale di rappresentanza, sarà accessibile al pubblico sabato e domenica dalle 10:00 alle 18:00, con turni di visita ogni 30 minuti. Prenotazione non richiesta.



Cosa vedere a Pavia



Cripta Romanica di Santa Maria del Popolo. Una cripta affascinante, parte delle antiche cattedrali gemelle di Pavia, visitabile sabato (dalle 14.00 alle 18.00) e domenica dalle 10:00 alle 18:00. Le visite dureranno 60 minuti.

Cosa vedere a Varese e provincia



Santuario di Santa Maria della Gioia. Il santuario sarà aperto al pubblico sabato e domenica dalle 14:30 alle 18:00, con turni di visita ogni 30 minuti. Non è richiesta la prenotazione​.

Commando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Sarà aperto sabato dalle 14:30 alle 18:00 e domenica dalle 10:00 alle 18:00.



