Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 ottobre: la rassegna stampa

Le aperture dei giornali sono dedicate al nuovo attacco di Israele ai caschi blu dell'Onu al confine con Libano, con Italia, Spagna e Francia che chiedono di cessare il fuoco. Macron, in particolare, spinge l'Europa a proclamare il bando alle armi vendute allo Stato ebraico. Sempre in primo piano, la caccia ai complici dell'impiegato di banca che spiava i conti di politici e vip. Spazio anche all'audizione in Parlamento di Tavares, ceo di Stellantis, che chiede più sussidi e incentivi