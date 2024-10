Meteo, migliora dal weekend con temperature in rialzo: cosa aspettarsi

Infine, ecco cosa si prevede per la giornata di domenica 13 ottobre. Al Nord sono attese condizioni di tempo prevalentemente asciutto con nuvolosità irregolare in transito e schiarite sia al mattino e sia al pomeriggio. In serata ancora possibile una nuvolosità bassa su Liguria e pianura Padana. Al Centro la giornata sarà caratterizzata da tempo asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi anche a causa di alcuni addensamenti in transito. In serata ancora tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Sud e sulle Isole atteso tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio. In serata persisterà il tempo asciutto con ampi spazi di sereno praticamente su tutta l’area