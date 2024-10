Sciopero treni 12 e 13 ottobre senza fasce di garanzia: gli orari

Lo sciopero è stato indetto da diverse sigle sindacali in risposta a richieste rimaste ancora insoddisfatte. In particolare, i lavoratori chiedono il rinnovo del contratto collettivo nazionale, oggetto di trattative da mesi, e l’adozione di misure più efficaci per garantire la sicurezza sul lavoro, un tema sempre più rilevante in un settore che affronta sfide logistiche e operative complesse. La protesta potrebbe comportare variazioni o cancellazioni dei treni, e le ripercussioni sul servizio ferroviario potrebbero iniziare anche prima dell’inizio ufficiale dell'agitazione, e proseguire oltre la sua conclusione

