Il ginnasta Nicola Bartolini aggredito a Milano: "Una giungla"

Milano è una citta raccapricciante

Bartolini ha definito "Milano una città raccapricciante". Intorno alle 20 dell'8 ottobre, il ginnasta avrebbe subito un tentativo di furto mentre, nei pressi della sua abitazione, accompagnava il suo cane a fare "i suoi bisogni". Nel racconto dell'atleta uno sconosciuto, un "ladro", ha provato a portargli "via il cellulare" e lo ha colpito con "un pugno in fronte": il bernoccolo postato dall'atleta sui social ne sarebbe prova, ma lui stesso avrebbe ricevuto "solo tantissimi pugni in faccia". Il furto non sarebbe andato a buon fine. Con la mano ferita Bartolini ha detto che, secondo lui, "non c'è sicurezza in questa giungla di città. Ne succedono di tutti i colori tutti i giorni". Infine il ginnasta cagliaritano si domanda "come sarebbe andata a finire se al mio posto ci fossero state una signora o a una ragazza indifesa".