Bologna, molesta una donna poi aggredisce fidanzato: arrestato

Un 26enne è stato arrestato ieri sera a Bologna per violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, incensurato, è accusato di aver molestato una 30enne cercando di immobilizzarla contro un muro, e poi di aver aggredito il suo fidanzato, arrivato a soccorrerla. Si è poi rivolto contro i carabinieri che erano intervenuti per dividere i due uomini.

La dinamica

L’aggressione è avvenuta in zona San Donato, a Bologna. L’allarme è arrivato da alcuni residenti, che hanno chiamato il 112. Quando i militari del nucleo radiomobile sono arrivati, hanno trovato l’aggressore sopra il fidanzato della donna. Lo aveva bloccato e lo stava prendendo a calci e pugni. Quando i carabinieri sono intervenuti per dividerli, l’uomo - in evidente alterazione psicofisica - si è scagliato anche con calci e pugni anche contro di loro, prima di essere fermato e portato in carcere.