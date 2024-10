FèXtra, dall'11 al 20 ottobre torna il festival dell'olio extravergine

L’obiettivo di FèXtra vuole però andare oltre la celebrazione di questo prodotto tipico: l’evento si inserisce in un progetto più ampio di promozione territoriale che mira a far conoscere le bellezze naturali, culturali e gastronomiche di Mattinata e del Gargano. Il Comune, infatti, con la collaborazione degli operatori locali e attraverso il Piano Strategico del Turismo, sta puntando su un turismo capace di destagionalizzare l’afflusso di visitatori e di promuovere l’identità locale.

Il tema di quest'anno: radici

il tema della quarta edizione è Radici. Concetto che ben si sposa con l'anno del turismo delle radici, promosso dal ministero degli Affari Esteri, e che vuole rappresentare il legame che unisce l’uomo alla sua terra.

"La quarta edizione di FèXtra sarà una food experience tra natura e cultura, tant'è che durante i due weekend del periodo di FèXtra sarà possibile fare escursioni ed esperienze non solo all'interno dei frantoi, per approcciarsi alla raccolta delle olive e alla molitura, ma soprattutto per vivere appieno due musei a cielo aperto che abbiamo in Mattinata, che sono Monte Saraceno e Monte Sacro - dichiara Paolo Valente, assessore all’Industria turistica del Comune di Mattinata -. Per la prima volta, durante questa quarta edizione, FèXtra diventa anche un progetto di welfare turistico culturale. Infatti ospiteremo all'interno di FèXtra dei momenti co-progettati ed in parteneriato con il progetto Costa della Regione Puglia, esperienze accessibili a tutti, indipendentemente dall’età, mobilità o capacità".