Ryanair, guasto a un aereo in atterraggio a Brindisi

Arriva a tre il numero di segnalazioni di guasti o incidenti che vede coinvolta la compagnia aerea irlandese in sette giorni. In questo caso per via di un'anomalia al motore sulla pista sono intervenuti i vigili del fuoco. Poi l'allarme è rientrato ma il velivolo è stato lasciato a terra per ulteriori controlli

Un problema al sistema di protezione del motore dal fuoco ha fatto scattare l’allarme su un volo Ryanair che stava atterrando a Brindisi, questa mattina. Il velivolo, che arrivava da Memmingen in Germania, ha registrato l’anomalia attraverso all’accensione di una spia. I vigili del fuoco solo stati allertati e sono intervenuti non appena il volo è atterrato. L’allarme è poi rientrato e i passeggeri sono scesi regolarmente, ma per il volo di ritorno a Memmingen si è optato per un altro velivolo, mentre quello che ha subito il guasto è stato lasciato a terra per ulteriori controlli.

Incidenti e guasti

Si tratta della terza segnalazione di guasti o incidenti in meno di una settimana per la compagnia aerea irlandese. Giovedì scorso, il motore di un altro aereo Ryanair aveva preso fuoco mentre si trovava sulla pista a Brindisi. I 184 passeggeri in partenza per Torino erano stati fatti evacuare attraverso gli scivoli d’emergenza. Il martedì precedente era toccato a un volo Ryanair in atterraggio a Orio al Serio, cui erano scoppiati i penumatici del carrello, e lo scalo bergamasco era rimasto chiuso per diverse ore.