Orio al Serio, scoppio pneumatico aereo Ryanair. Scalo chiuso

L'incidente è avvenuto intorno alle 8 del mattino, causando la temporanea chiusura dello scalo per garantire la sicurezza e permettere la rimozione del velivolo. A bordo erano presenti passeggeri e membri dell’equipaggio, che sono stati fatti scendere in sicurezza. Le operazioni di bonifica della pista sono ancora in corso, con l'intervento dei vigili del fuoco