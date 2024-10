Genova, bimba di un anno muore a casa: aperto fascicolo

Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non avrebbe superato una crisi intestinale. È stata disposta l'autopsia per accertare le cause del decesso

Una bambina di un anno è morta a casa sua, in un paese dell'entroterra di Genova. Secondo quanto riferito dal personale sanitario, accorso sul posto dopo l’allarme dei genitori, la piccola non avrebbe superato una crisi intestinale. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le cause del decesso e ha disposto l’autopsia.