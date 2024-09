Bambina di 6 anni morta a Bergamo dopo una caduta dall'altalena

Una bambina di 6 anni è morta ieri sera all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo essere caduta da un'altalena a Villongo. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.15 nell'area giochi di piazza Vittorio Veneto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione di Sarnico, la bimba, originaria del Marocco e residente a Credaro, si stava dondolando sopra un'altalena per disabili, nonostante non avesse problemi, con la madre lì vicino quando è scivolata ed è caduta, sbattendo la testa a terra. Le sue condizioni sono apparse subito critiche. E' stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso ma è morta poco dopo l'arrivo.