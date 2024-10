Telo su cavi treni tra Roma e Civitavecchia, ritardi fino a 2 ore

Probabilmente a causa del vento un telone è finito sui cavi della linea aerea dei treni all'altezza di Santa Severa. La Polfer è sul posto per gli accertamenti: non sono segnalati feriti

Ancora disagi per i passeggeri dei treni in partenza o in arrivo nella Capitale. Ritardi fino a 2 ore o cancellazioni sono possibili a causa di un telone che, probabilmente a causa del vento, è finito sulla linea aerea dei treni nella tratta Roma-Civitavecchia all'altezza di Santa Severa. Sul posto la Polfer impegnata in accertamenti. Non si registrano feriti.