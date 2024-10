Inchiesta per corruzione e turbativa d'asta, perquisite sedi Anas

Il Nucleo di Polizia economico finanziaria della GdF di Milano sta svolgendo accertamenti in alcune sedi della società che si occupa di infrastrutture stradali. L'ipotesi è che appalti per la realizzazione di strade siano stati pilotati in cambio di mazzette. Nove gli indagati, nelle perquisizioni e acquisizioni documentali sono coinvolti anche manager e funzionari