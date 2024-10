Dopo l'intervento dei tecnici di Rfi la circolazione ferroviaria è in lenta e graduale ripresa ma sono più di un centinaio i treni cancellati, totalmente o parzialmente a causa del guasto che si è verificato sulla linea ferroviaria a Roma, con la disconnessione degli impianti delle stazioni Termini e Tiburtina. Mentre sono una quarantina gli Alta Velocità e gli Intercity che hanno ritardi superiori ai 60 minuti. Ritardi che potrebbero arrivare fino a 240 minuti, come avverte Trenitalia sul suo sito. La maggior parte dei treni soppressi, una sessantina, sono i regionali del Lazio. Una cinquantina invece i treni Av e gli Intercity.

• FR 9505 Milano Centrale (5:10) - Salerno (10:28): oggi termina la corsa a Napoli Centrale e non ferma a Roma Termini. • FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10): oggi termina la corsa a Napoli Centrale. • FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20): oggi termina la corsa a Milano Centrale. •FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52): oggi termina la corsa a Roma Termini. • FR 8502 Roma Termini (6:45) - Bolzano (11:55): oggi termina a corsa a Verona. • FR 9519 Torino Porta Nuova (7:00) - Napoli Centrale (13:15): oggi termina a corsa a Napoli Centrale e non ferma a Roma Termini. • FR 9591 Firenze Santa Maria Novella (7:05) - Fiumicino Aeroporto (9:22): oggi termina la corsa a Roma Termini. • FR 9414 Salerno (7:13) - Venezia Santa Lucia (13:34): oggi termina la corsa a Napoli Centrale. • FR 8506 Napoli Centrale (7:30) - Bolzano (13:52): oggi termina la corsa a Verona Porta Nuova. I passeggeri possono proseguire con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • FR 9308 Roma Termini (9:25) - Torino Porta Nuova (14:20): oggi termina la corsa a Milano Centrale. • FR 9411 Venezia Santa Lucia (9:26) - Fiumicino Aeroporto (14:07): oggi termina la corsa a Roma Termini. • FR 9543 Torino Porta Nuova (13:00) - Salerno (20:05): oggi ha origine da Milano Centrale. • FR 8519 Bolzano (13:12) - Sibari (22:31): oggi ha origine da Verona. • FR 9544 Salerno (12:50) - Milano Centrale (18:50): oggi ha origine da Napoli Centrale e non ferma a Roma Termini. • FR 8335 Fiumicino Aeroporto (9:38) - Napoli Centrale (11:33): oggi ha origine da Roma Termini. • FR 9423 Fiumicino Aeroporto (13:53) - Venezia Santa Lucia (18:34): oggi ha origine da Roma Termini. • FR 9641 Torino Porta Nuova (13:50) - Roma Termini (18:10): oggi ha origine da Milano Centrale. • FR 9552 Salerno (14:45) - Torino Porta Nuova (22:00): oggi ha origine da Napoli Centrale. • FR 9645 Torino Porta Nuova (14:50) - Roma Termini (19:10): oggi ha origine da Milano Centrale. • FR 8525 Bolzano (15:12) - Napoli Centrale (21:33): il treno oggi ha origine da Verona Porta Nuova. I passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia. • IC 582 Salerno (5:28) - Roma Termini (8:34): oggi termina la corsa a Formia. • IC 581 Firenze Santa Maria Novella (5:45) - Roma Termini (8:20): oggi termina la corsa a Orvieto. • IC 533 Ancona (5:50) - Roma Termini (9:48): oggi termina la corsa a Spoleto. • IC 550 Reggio Calabria Centrale (6:17) - Roma Termini (13:32): oggi termina la corsa a Napoli Centrale. • IC 701 Roma Termini (6:26) - Taranto (12:55): oggi termina la corsa a Battipaglia. • IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33): oggi termina la corsa a Roma Ostiense. • IC 531 Perugia (6:40) - Roma Termini (8:55): oggi termina la corsa a Terni. • IC 700 Taranto (8:10) - Roma Termini (14:48): oggi termina la corsa a Napoli Centrale. • IC 551 Roma Termini (9:26) - Reggio Calabria Centrale (16:55): oggi ha origine da Formia. • IC 724 Siracusa (10:25) - Roma Termini (21:38): il treno oggi termina la corsa a Rosarno. I passeggeri possono proseguire con il treno IC 560 Reggio Calabria Centrale (15:10) - Roma Ostiense (22:38). • IC 553 Roma Termini (12:26) - Reggio Calabria Centrale (20:07): oggi ha origine da Napoli Centrale. • IC 702 Taranto (13:50) - Roma Termini (20:34): oggi ha origine da Battipaglia. • IC 707 Roma Termini (15:26) - Taranto (22:00): oggi ha origine da Napoli Centrale. • IC 518 Roma Termini (15:57) - Ventimiglia (23:39): oggi ha origine da Roma Ostiense.

Salvini: "Ho chiesto i nomi di chi ha lavorato male"

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini è intervenuto sul caos treni dichiarando che "non è possibile investire miliardi di euro per comprare nuove carrozze, nuovi treni pendolari, intercity, tav e tutto il resto e poi se uno alle tre di notte a Roma pianta un chiodo nel posto sbagliato poi tu rovini la giornata di lavoro a migliaia di persone". Salvini ha poi aggiunto: "Ho chiesto nomi, cognomi, indirizzi e codici fiscali di quelli che non hanno fatto il loro lavoro. Quando ci sarà questa conclusione lo saprete". Il ministro dei Trasporti ha poi specificato che "ho chiesto una verifica delle centraline di alimentazione in tutta Italia. Non è possibile che un errore di un privato possa fermare tutta Italia".