La giornata di giovedì 3 ottobre vedrà l'inizio del peggioramento meteorologico, con l'arrivo del vortice ciclonico dalla Francia che porterà sulla nostra penisola forti piogge e temporali. Il maltempo, che inizialmente si abbatterà su Nord-Ovest e Sardegna, si estenderà poi in maniera rapida verso est, interessando via via le regioni tirreniche e la città di Roma. Nel corso della giornata, le precipitazioni colpiranno tutto il nostro Paese, ad eccezione della Sicilia, in cui si registrerà un tempo prevalentemente asciutto e un clima caldo