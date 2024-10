Maltempo, scuole chiuse in Toscana e Marche il 3 ottobre: l’elenco

Allerta arancione, idraulica e idrogeologica in Toscana e nelle Marche, per la giornata di domani - giovedì 3 ottobre - secondo il bollettino della Protezione civile. Previste precipitazioni diffuse e persistenti, anche a carattere di rovescio o temporale, più abbondanti nel settore centro settentrionale della regione e dove le cumulate potranno risultare puntualmente elevate. Date le condizioni medie di saturazione dei suoli, si prevedono criticità idrogeologiche diffuse e innalzamenti significativi del reticolo idrografico, in particolare nella porzione centro settentrionale nella seconda parte della giornata di giovedì.