Meteo, ciclone in arrivo con 4 giorni di piogge intense e freddo

Cronaca

Si accende lo scontro politico per quanto successo in Emilia-Romagna, dove diversi fiumi sono esondati: la regione spicca per la percentuale maggiore di zone a rischio allagamento e anche per il numero più alto di edifici costruiti in aree a pericolosità idraulica. Anche la percentuale di popolazione a rischio alluvione è preoccupante. Di questo si è discusso nella puntata di “Numeri”, il programma di SkyTG24 andato in onda il 19 settembre 2024