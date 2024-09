Maltempo e piogge ad inizio ottobre: ecco dove. Le previsioni

Con focus, infine, sulla giornata di domani, martedì 1° ottobre, il Nord prevede cieli coperti su tutti i settori. Un peggioramento è previsto poi nel pomeriggio con deboli piovaschi attesi sulla Liguria e sui settori Alpini e Prealpini. In serata attese ancora precipitazioni sparse. Al Centro. prevista nuvolosità irregolare su regioni quali Toscana, Umbria e Marche, mentre sarà sereno altrove. Le nuvole del pomeriggio persisteranno anche in serata, mentre peggiora nella notte quando arriverà la pioggia. Al Sud e sulle Isole il cielo sereno della prima parte di giornata dovrebbe restare tale anche in serata con assenza prevalente di nuvolosità