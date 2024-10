Isole Tremiti, maestra accetta l'incarico: riapre scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia delle Isole Tremiti ha ufficialmente riaperto stamattina, con due settimane di ritardo, grazie alla maestra Michela Liuzzi di Apricena. L’insegnante ha accettato l’incarico dopo che due colleghe prima di lei lo avevano rifiutato, così i sette piccoli studenti delle Tremiti potranno iniziare l’anno scolastico vicino casa.

A lezione in traghetto

L’istituto era chiuso dal 2003 per mancanza di alunni. Anche quest’anno rischiava la stessa sorte, stavolta per mancanza di docenti. La nuova maestra invece ha deciso di raccogliere la sfida e andare a lezione in traghetto: “Sono consapevole non sarà facile, anche perché ad un soffio dalla pensione, con tanti comuni presenti in provincia di Foggia, l'arcipelago delle Tremiti mi terrà più spesso lontana da casa. Ma ho accettato questa nuova sfida perché amo insegnare e amo i bambini”. "Accogliamo con entusiasmo la nuova insegnante - ha commentato la prima cittadina Annalisa Lisci -. La riapertura della scuola segna un nuovo capitolo pieno di energia positiva".