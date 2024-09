Sciopero Trenord 30 settembre: orari e fasce di garanzia

Oggi si preannuncia una giornata complicata per pendolari e viaggiatori in Lombardia. Per il 30 settembre è stato, infatti, indetto un nuovo sciopero dei dipendenti di Trenord, organizzato dalle sigle sindacali Uilt Uil e Orsa Ferrovie. L'agitazione è stata confermata dal ministero dei Trasporti e segue altre recenti proteste, come quella dei lavoratori dell'Azienda Trasporti Milanesi (Atm), avvenuta il 20 settembre.

Orario dello sciopero



Lo sciopero è in corso dalle 3 di oggi, lunedì 30 settembre, e durerà fino alle 2 di martedì primo ottobre. Durante questa fascia temporale, il servizio ferroviario regionale, suburbano e aeroportuale potrebbe subire ritardi, cancellazioni o modifiche. La lunga percorrenza non sarà coinvolta dallo sciopero, ma i viaggiatori devono comunque prepararsi a possibili disagi.



Fasce di garanzia



Come accade in questi casi, essendo una giornata lavorativa, verranno rispettate le consuete fasce di garanzia. I treni dovrebbero circolare regolarmente dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Fuori da questi orari, il servizio sarà più incerto, e molte corse potrebbero essere soppresse. Per conoscere le tratte garantite, Trenord mette a disposizione una pagina informativa sul proprio sito. Per quanto riguarda i treni già in viaggio al momento dell'inizio dello sciopero, Trenord ha confermato che quelli che partono entro un'ora dall'inizio della protesta saranno garantiti fino alla loro destinazione finale. Al contrario, i treni in arrivo dopo questo periodo potrebbero fermarsi nelle stazioni precedenti alla loro meta. Per rimanere aggiornati sullo sciopero e ottenere informazioni in tempo reale sulla circolazione, Trenord invita i viaggiatori a consultare la sezione "avvisi" sul sito ufficiale www.trenord.it, utilizzare l’app mobile per iOS e Android, e prestare attenzione ai monitor nelle stazioni e agli annunci a bordo treno.



